В Турции завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

Правящая Партия справедливости и развития, возглавляемая президентом Эрдоганом, лидирует в Анкаре и Стамбуле, — сообщает Рейтер.

Голосование проходило в 32 провинциях республики. Это первые в истории страны муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую. Газета «Коммерсантъ» напоминает,что накануне выборов в стране началась девальвация. Чтобы остановить ослабление национальной валюты, были ограничены операции коммерческих банков по офшорному кредитованию в лирах. Президент Эрдоган заявил, что «западные страны пытаются оказать давление на Анкару атаками на лиру».