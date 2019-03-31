Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с Михаилом Саакашвили в случае своей победы на выборах. Зеленский добавил, что бывший президент Грузии «защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией».

«Я думаю, что вся Грузия ему благодарна. Я бы хотел с ним пообщаться на тему борьбы с коррупцией», — сказал Зеленский.

Ранее Саакашвили, которого президент Порошенко сначала позвал руководить Одесской областью, а затем лишил украинского гражданства, обвинял действующие власти Украины в коррупции. Он пообещал, что вернется на Украину сразу после выборов и смены руководства страны, — напоминает РБК.