Возле здания ЦИК Украины в Киеве собрались десятки молодых людей

Молодые люди назвали себя участниками украинской общественной организации «Потон». По одной информации, они пришли к ЦИКу для охраны, по другой, чтобы наблюдать за ходом избирательного процесса. УНИАН оценивает число собравшихся примерно в 100 человек.

Также у здания ЦИК появились две палатки, установленные депутатами от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По данным «РБК-Украина», возле ЦИК пройдет митинг сторонников Тимошенко.

В полиции Киева оценивают обстановку возле здания избиркома как спокойную.