Евросоюз потребовал освободить крымских татар, арестованных в России по делу «Хизб ут-Тахрир» (прим.ред.: деятельность организации запрещена на территории РФ). Речь идет о 23-х активистах, заключенных под стражу на этой неделе.

Евросоюз не признает российскую юрисдикцию в Крыму и не считает легитимным решение Киевского райсуда Симферополя, отправившего под арест фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир». Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич, которое было опубликовано на сайте Евросоюза. Она потребовала от российских властей освободить заключенных, поскольку, в отличие от России, где «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией и запрещена, на Украине она действует в легальном поле.

23-х активистов движения «Крымская солидарность» арестовали 27 и 28 марта. В их числе были три человека, задержанных в Ростове-на-Дону. Их обвинили в организации отделения «Хизб ут-Тахрир» и участии в нем, пишет «Новая газета». В ходе судебного заседания активисты пожаловались, что при задержании их били по ногам.

По данным источника «Интерфакса», после суда всех задержанных вывезли в СИЗО в Ростов-на-Дону.