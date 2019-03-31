В США освободили из тюрьмы двоих невинно осужденных, отсидевших 42 года. Об этом сообщает CBS.

В 1976 году 34-летний Клиффорд Уильямс и его 18-летний племянник Хуберт Майерс были приговорены к пожизненному лишению свободы во Флориде. Они были главными подозреваемыми в убийстве и покушении на убийство.

Однако обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом. По данным следствия, ответственность за преступления взял на себя другой человек, который скончался в 1994 году.