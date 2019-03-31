Полиция Украины получила более 1,6 тыс сообщений о нарушениях на выборах президента

Полиция получила более 1,6 тысячи сообщений о нарушениях на выборах президента Украины по состоянию на 18.00 мск, возбуждены 19 уголовных дел, сообщила пресс-служба МВД. «По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) следователи внесли в единый реестр досудебных расследований 19 сообщений. В полицию поступило 1612 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства», — сообщается на странице ведомства в Facebook.