Адвокаты французского композитора Жильбера Синуэ подали жалобу в ЕСПЧ по поводу обвинения Киркорова в плагиате

Адвокаты французского композитора Жильбера Синуэ подали жалобу в ЕСПЧ по поводу дела об обвинении Филиппа Киркорова в плагиате. Российские суды отказались удовлетворить иск Синуэ. Композитор посчитал, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. Об этом РБК сообщил представляющий интересы французского композитора адвокат Игорь Трунов.

Он пояснил, что Киркоров никогда не скрывал авторства, он везде указывал, что автор переработанной им композиции «Шелковая нить» — Синуэ. При всем этом российский певец не имел разрешения на переработку песни и не отчислял гонорары.