Британскому правительству грозит раскол из-за Brexit

Стране предстоит определиться с вариантом выхода из Евросоюза уже в самое ближайшее время, но готового решения все еще нет.

Кабинет министров Великобритании может распасться уже на следующей неделе: по данным Sunday Times, шесть ключевых членов правительства готовы подать в отставку в случае принятия сценария Brexit без соглашения с ЕС. Речь идет о проевропейски настроенных министрах.

Другая часть кабинета, состоящая из сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, также грозит отставкой. Их не устраивает вариант, при котором премьер Тереза Мэй поддержит отсрочку Brexit или же выступит за сохранение членства страны в таможенном союзе.

Ранее The Daily Telegraph сообщила о намерении Мэй провести четвертое голосование по Brexit на следующей неделе. Если предложенный премьером вариант будет вновь отвергнут, она может выступить за проведение досрочных парламентских выборов. При этом, по данным газеты Observer, соратники Мэй по Консервативной партии заблокируют этот вариант.

В отсутствии понятной возможности решения проблемы представители лейбористов снова начинают говорить о голосовании по вотуму недоверия Мэй. В беседе с телеканалом Sky News пресс-секретарь партии по иностранным делам Эмили Торнберри рассказала, что время для такого шага «может наступить», но когда именно, не уточнила.

В случае отсутствия соглашения с ЕС датой Brexit, согласно решению ЕС, станет 12 апреля. Если Мэй сможет предложить план по выходу из политического кризиса, дату могут перенести.