В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня завершается 21-й тур

Пока команды из лидирующей группы уверенно набирают очки.

В субботу победы в отчетном туре одержали футболисты столичных «Локомотива» и «Спартака». Сегодня к ним присоединился и «Зенит». Правда, одолеть ФК Оренбург подопечным Сергея Семака оказалось крайне нелегко. К перерыву хозяева уступали в счете после точного удара Сутормина. Только во втором тайме «Зенит» сумел переломить ход встречи. Решающий вклад в победу вновь внес Сердар Азмун, который отметился дублем. Еще один мяч великолепным ударом со штрафного провел Ракицкий. В итоге 3-1 в пользу «Зенита», который набрал 44 очка и упрочил свое лидерство в чемпионате.

Сегодня вечером ЦСКА в Москве принимает «Уфу». Счет в этом матче в середине первого тайма открыл Никола Влашич. После перерыва Федор Чалов удвоил преимущество хозяев.

Заключительный матч тура, в котором «Краснодар» будет принимать «Анжи», начнется в 19 часов.