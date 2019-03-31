Британский музыкант Элтон Джон поддержал призывы бойкотировать отели султана Брунея из-за ужесточения законов. На следующей неделе в стране вводится смертная казнь за супружеские измены и гомосексуальные связи.

Элтон Джон отметил, что он и его супруг давно отказываются останавливаться в отелях, принадлежащих султану Брунея из-за жестокого обращения властей королевства с людьми нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ранее перечень из девяти гостиниц, которыми владеет Хассанал Болкиах, опубликовал американский актер Джордж Клуни. Они находятся в Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже, Милане и других городах. Звезда Голливуда отметил, что в отелях работают добрые и отзывчивые люди, однако деньги, потраченные постояльцами, «идут в карман тех, кто решил убивать своих граждан за супружескую измену и гомосексуализм». При этом Клуни отметил, что бойкот не в состоянии повлиять на изменение законов, но задался вопросом, «стоит ли платить за нарушения прав человека».

Со следующей недели в султанате Бруней начнут действовать законы шариата. Они были приняты раньше, но откладывались из-за резко отрицательной реакции международного сообщества и правозащитных организаций. Согласно новым правилам, осужденных за гомосексуализм и супружеские измены теперь будут забивать камнями до смерти, а пойманным на краже грозит ампутация правой руки.

Султан Брунея – один из самых богатых государственных лидеров планеты. Его состояние оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.