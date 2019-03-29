На Украине сегодня выбирают президента

В бюллетенях 39 кандидатов, но основных претендентов на победу несколько, включая действующего главу страны Петра Порошенко.

Впечатляющий список кандидатов и довольно высокая явка – так проходят выборы президента Украины. На участки пришли больше 45 процентов избирателей. Это данные ЦИК за 5 часов до закрытия участков. Показатель выше, чем на выборах президента в 2014 году, отмечает УНИАН. Основные кандидаты в президенты уже проголосовали. Одной из первых это сделала Юлия Тимошенко. Она сказала, что сегодня начинается новый этап в жизни страны, напомнив о том, что именно сегодня Украина перешла на летнее время.

Президент Порошенко назвал эти выборы очень важными для страны и объяснил, почему так считает.

Наконец, актёр-комик Зеленский, соцопросы отдают ему победу в первом туре, признался, что в случае проигрыша на выборах будет баллотироваться в Верховную Раду. И рассказал о том, что планирует делать, если победит на выборах.

ЦИК Украины рапортует, что серьёзных нарушений нет. Между тем, по данным агентства РИА «Новости», полиция зафиксировала около полутора тысяч сообщений о нарушениях, возбудили 17 уголовных дел. По данным РБК-Украина в Чернигове неизвестный пригрозил взорвать штаб кандидата в президенты, если цитата «не прекратится подвоз избирателей». В полицию Киева также поступали звонки с угрозами: неизвестные сообщили о якобы бомбе в гостинице Украина в центре столицы, нескольких судах и торгово-развлекательных центрах. В Комитете избирателей Украины жалуются на нарушения в Херсонской, Одесской и Закарпатской и ряде других областей. Выборы завершатся в 8 часов.

По данным «Института глобальных стратегий», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает действующего главу государства Петра Порошенко на 10% на проходящих сегодня выборах на Украине. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор предприятия Вадим Карасев. «У меня есть информация, что Зеленский опережает на 10% идущего вторым Порошенко. За ним буквально сразу идут Тимошенко и Бойко. Разница между ними — доля десятых процентов», — сказал он. Карасев подчеркнул, что эта информация была верна на момент, когда явка избирателей составляла 45-48%. Политолог отметил, что активнее всего голосуют на востоке и центре Украины, менее активно — на западе страны. По его словам, это может быть связано с тем, что многие жители и граждане Западной Украины работают за границей и там голосуют. Он также сообщил, что в Чехии и Польше украинские граждане голосуют очень активно. Карасев добавил, что высокая явка на выборах связана с выдвижением Зеленского. «Зеленский — кандидат надежды на то, что можно выйти на позитивные перемены и наказать старый политический класс. Это придало избирательной кампании дополнительный драйв и интригу, что и выражается в высокой явке», — заключил он.



Российско-украинские отношения не наладятся независимо от исхода выборов на Украине. Такое мнение «Эху» высказал политолог Дмитрий Орешкин. Руководство России обрадуется, если Петр Порошенко не победит, но это все равно не повлияет на отношения между странами, считает Орешкин.