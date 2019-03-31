Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый оппозиционный митинг в республике с 5 по 9 апреля

Об этом «Эху» сообщил один из организаторов акции, правозащитник Магомед Муцольгов. Он напомнил, что ранее власти республики обещали разрешить акцию в обмен на прекращение митинга в Магасе 27 марта. Его участники выступили против поправок в региональный закон о референдуме, а затем потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. «Была договоренность, что мы уводим людей с площади, и нам дают возможность провести митинг через пять дней, потому что много людей хотят высказаться. Но нас обманули», — сказал Муцольгов.