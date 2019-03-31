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17:30, 31 марта 2019

Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента

Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента. В ЦИК поступило всего 11 жалоб, сообщает РИА «Новости». Между тем ранее сообщалось, что в национальную полицию поступило коло тысячи заявлений о нарушении избирательного законодательства.

Явка избирателей на выборах президента Украины составила почти 45% по данным на 15 часов. Этот показатель превысил явку 2014 года, когда к этому времени на выборах президента проголосовало около 40% избирателей.



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