В Югре МВД проверяет информацию о выброшенных на улицу полицейских протоколах

Видео, запечатлевшее стихийную свалку документов, было опубликовано в интернете.

Трудовые договоры, протоколы и постановления, составленные сотрудниками ДПС, были разбросаны на снегу на обочине дороги в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на одно из местных СМИ. Документы заинтересовали управление МВД, которое начало разбираться, почему бумаги не были утилизированы должным образом, и назначило служебную проверку. Собраны ли найденные на улице протоколы, собеседник агентства пояснить не смог.

Выброшенные на улицу служебные документы для России дело не новое. Так в ноябре прошлого года возле урны неподалеку от воронежского отдела полиции были найдены уголовные дела, а несколькими месяцами ранее в Москве обнаружили заброшенное отделение Федеральной миграционной службы, в комнатах которого в кучу были свалены паспорта и материалы административных дел.

По делам о брошенных служебных документах может быть возбуждено уголовное дело о халатности.