Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый оппозиционный митинг в республике с 5 по 9 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель ингушской правозащитной организации «МАШР» и один из организаторов акции Магомед Муцольгов.

«Была договоренность, что мы уводим людей с площади и нам дают возможность провести митинг через пять дней, потому что много людей хотят высказаться. Но нас обманули», — сказал он.

Он отметил, что активисты нарушили сроки подачи заявки на проведение митинга, однако ранее власти Ингушетии обещали согласовать акцию в начале апреля в обмен на прекращение массовой акции протеста против правительства 26 и 27 марта. Муцольгов добавил, что организаторы митинга в течение двух дней коллективно примут решение о дальнейших действиях. Они либо будут обжаловать отказ, либо подавать заявку на новый митинг.

«Много людей хотят высказать свои претензии к власти, свои предложения в сложившейся ситуации, это не просто желание несколько дней постоять. Нельзя ограничивать людей в высказываниях в такой тяжелой накаленной общественно-политической ситуации», — заключил он.

Митинг в Магасе начался 26 марта и по согласованию с властями должен был завершиться в 18.00 вечера. Однако его участники объявили акцию бессрочной и отказались прекращать ее, пока глава республики Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку. На следующее утро митинг продолжился, а также произошли стычки участников с полицией. Поводом для протеста стало принятие поправок в региональный закон о референдуме.