Около 300 человек собралось на митинге против застройки территории Бадаевского завода

Около 300 человек собралось на митинге против строительства жилищного комплекса на территории Бадаевского пивоваренного завода. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. «Жители Дорогомилово категорически не согласны с планами снести здания завода и построить на их месте жилой комплекс очень экстравагантного, скорее отталкивающего вида. Они обвиняют власти в фальсификации всех экспертиз по данному проекту и отказе провести публичные слушания», — сказал он.

Митрохин отметил, что проект строительства нового жилищного комплекса над зданиями завода, разработанный застройщиком Capital Group, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки и транспортной ситуации в районе. Участники митинга требуют прекращения всех планов по строительству, проведения публичных слушаний, а также возвращения всем строениям, входящим в ансамбль завода, статуса объектов культурного наследия.

На акции присутствуют жители района, а также активисты из других районов, представители общественных движений «Моссовет», «Левый фронт», члены партии «Яблоко» и КПРФ. Полиция в проведение мероприятия не вмешивается. Акция проходит на Украинском бульваре. Она продлится до 17.00.