Проукраинского активиста Владимира Балуха этапировали в исправительную колонию № 4 в Тверской области

Об этом в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк. Летом прошлого года Балух был приговорен к пяти годам общего режима и штрафу 10 тыс.рублей. Затем суд сократил срок заключения на месяц. Против Балуха было возбуждено два уголовных дела. Первое – по обвинению в хранении боеприпасов. Полиция заявляет, что нашла в его доме патроны и динамитные шашки. Правозащитники, в свою очередь, не исключают, что боеприпасы в дом активиста могли быть подброшены.

Второе уголовное дело против Балуха было возбуждено, когда он находился в сизо. По данным следствия, активист ударил начальника ИВС. Балух же говорит, что сотрудник сам бил его и оскорблял.