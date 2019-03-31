Явка избирателей на выборах президента Украины составила почти 45% по данным на 15 часов

Этот показатель превысил явку 2014 года, когда к этому времени на выборах президента проголосовало около 40% избирателей. Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны – в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях. Меньше всего пришло избирателей на участки во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В национальную полицию страны поступило около тысячи заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Речь идет о незаконной агитации, подкупе избирателей и порче бюллетеней. По фактам нарушений открыто 12 уголовных производств, сообщает «Интерфакс».