В Тюмени подходит к концу Чемпионат России по биатлону

Первыми на дистанцию вышли женщины. В отсутствии безоговорочного лидера нашей команды Екатерины Юрловой-Перхт претенденток на победу было предостаточно.

Лучше всех отработала масс-старт Светлана Миронова, которая, несмотря на 3 промаха, стала Чемпионкой страны. Лариса Куклина взяла серебро. Бронза досталась Виктории Сливко.

У мужчин до заключительной стрельбы уверенно лидировал Евгений Гараничев, который опережал ближайшего преследователя более чем на полминуты. Увы, уже в который раз нервы опытного биатлониста подвели. Три промаха на второй стойке лишили Гараничева не только победы, но и места на пьедестале. Победу праздновал Владимир Семаков. А вот Александр Логинов, несмотря на 5 промахов, взял бронзу.

Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля эстафетными гонками.