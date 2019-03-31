Самая дорогая картина в мире «Спаситель мира», которую приписывают Леонардо да Винчи, предположительно, исчезла

Её не могут найти в музеях Арабских Эмиратов и Франции.

Картина «Спаситель мира» с изображением Христа на аукционе Christie's около полутора лет назад была продана за 450 миллионов долларов. Полотно стало самым дорогим произведением искусства, пущенным с молотка. После того как в 2011 эксперты объявили: автор «Спасителя» сам Леонардо да Винчи. В филиале Лувра в Арабских Эмиратах неофициально сообщили, что ничего не знают о том, где находится картина, пишет New York Times. Газета напоминает, что в сентябре прошлого года шедевр планировали показать в Абу-Даби, но по неизвестным причинам экспозицию отложили на неопределённое время. В Лувре в Париже тоже не могут найти самую дорогую картину в мире. Её во Франции хотят выставить в скором времени на экспозиции по случаю 500-летия со дня смерти знаменитого художника. Официальный представитель Лувра отказался от комментариев. Картина, по некоторым данным, может быть у её покупателя, саудовского принца Бадера бин Фархана – посредника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана. По одной из версий, именно он распорядился оставить полотно.

По оценкам экспертов, полотно было написано около 1500 года. Долгое время картина «Спаситель мира» считалась и утерянной. По поводу её авторства споры не прекращаются. Некоторые французские эксперты до сих пор сомневаются в авторстве Да Винчи.