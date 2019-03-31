Власти Ингушетии отказали согласовывать митинги за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова

Акция должна была пройти в Магасе с 5 по 9 апреля.

Уведомление об акции протеста в Магасе было подано с нарушением сроков, предусмотренных федеральным законом, поэтому организаторам было отказано. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел» со ссылкой на сообщество «ФортангаORG», заявка на проведение акции поступила на рассмотрение властей 28 марта. При этом для ее согласования организаторы должны были уведомить власти как минимум за десять дней до начала митинга.

Среди возможных вариантов дальнейших действий – обжалование отказа либо подача новой заявки на другие даты, рассказал один из инициаторов митинга, глава организации «МАШР» Магомед Муцольгов

26 марта акция протеста в Магасе за отставку Евкурова перетекла в столкновения с силовиками. На следующий день активисты покинули площадь после обещания властей согласовать новый митинг через пять дней.

После митинга в республике стала распространяться информация об изъятии оружия у населения, но в Росгвардии назвали эти сведения провокацией.