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15:32, 31 марта 2019

Владимир Зеленский в случае поражения намерен сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае поражения намерен сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда». Выборы президента Украины проходят сегодня. Социологи называют шоумена Зеленского лидером по итогам предвыборной гонки. В числе наиболее вероятных претендентов также: действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и основатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко. Всего в списке кандидатов 39 человек.

Явка составила чуть больше 43%, сообщает агентство ТАСС.



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