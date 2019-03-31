Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае поражения намерен сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда». Выборы президента Украины проходят сегодня. Социологи называют шоумена Зеленского лидером по итогам предвыборной гонки. В числе наиболее вероятных претендентов также: действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и основатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко. Всего в списке кандидатов 39 человек.

Явка составила чуть больше 43%, сообщает агентство ТАСС.