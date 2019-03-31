Газпром намерен беспрепятственно завершить прокладку двух нитей газопровода «Северный поток -2» к концу этого года

Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает РИА «Новости». На этой неделе «Нафтогаз Украины» сообщал, что Газпром не сможет запустить «Северный поток-2» с 1 января следующего года из-за последнего решения Копенгагена затянуть выдачу разрешения на строительство через свою экономическую зону в Балтийском море. Газета «Коммерсантъ» пишет, что по оценкам экспертов, задержка может составить от 3 до 6 месяцев.