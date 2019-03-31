Король Саудовской Аравии заявил, что выступает против любых попыток нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что выступает против любых попыток нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами. С соответствующими словами он выступил на саммите Лиги арабских государств в Тунисе, — передает агентство Reuters. На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал декларацию, в которой признается суверенитет Израиля над Голанскими высотами – спорной территории на границе с Сирией.