Николас Мадуро и Хуан Гуайдо разрешили Красному Кресту начать поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. О том, что и президент республики, и лидер оппозиции, объявивший себя временным главой государства, дали согласие, — заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца Франческо Рокка. По его словам, первый груз для 650-ти тысяч человек поступит через две недели. Рокка добавил, что по масштабам операция будет похожа на ту, что проводилась в Сирии.