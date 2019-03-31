Власти Ингушетии отказались согласовать новый митинг оппозиции в Магасе. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Чиновники сослались на нарушение сроков подачи уведомления. Заявку подавал Ингушский комитет национального единства. Акцию планировалось провести с 5 по 9 апреля. Инициаторы выступают против подписанного соглашения о границах с Чечней и изменений правил проведения референдумов в республике.

На этой неделе в Ингушетии возобновились массовые акции протеста. Силовики пытались разогнать митинг в Магасе. Местный батальон ППС, который вмешался в столкновения, по некоторым данным, был расформирован.

Накануне в совете тейпов ингушского народа заявили, что в Ингушетии проводятся рейды по изъятию оружия у местных жителей. Росгвардия назвала эти сообщения провокацией.