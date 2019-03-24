Акция против разрушения ансамбля Бадаевского завода проходит в Москве

Акция против разрушения ансамбля Бадаевского пивоваренного завода проходит в Дорогомиловском районе Москвы, сообщил в прямом эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Градозащитники вышли на акцию с лозунгами «Нет градостроительным преступлениям».

По их словам, строительство нового жилищного комплекса над зданиями завода, разработанного застройщиком Capital Group, станет огромной дополнительной нагрузкой для инфраструктуры района и приведет к разрушению части зданий ансамбля.

Кроме того, активисты предполагают, что девелопер добьется разделения передних и задних строений, присвоит им разные кадастровые номера, и после этого часть построек будут снесены как не имеющие архитектурной и исторической ценности.

Участники акции требуют, чтобы всем строениям, входящим в ансамбль завода, вернули статус объектов культурного наследия.

Акция проходит на Украинском бульваре. Она продлится до 17.00.