Его планировали открыть еще в 90-х, однако строительство было заморожено более чем на 20 лет.

Бизнес-центр «Зенит», расположенный вблизи Российской академии народного хозяйства и государственной службы, известен под названием «Стекляшка». Все потому, что долгострой был облицован стеклянными плитами. Однако теперь больше половины из них снято со здания. Видны лишь голые стены и горы строительного мусора на этажах. Визуально кажется, что работы ведутся не слишком активно, однако, по словам некоторых местных жителей, они идут уже чуть больше месяца и не прекращаются даже ночью. Они отмечают, что периодически видят падающие стеклянные плиты или слышат звук строительных инструментов. На плакате рядом со стройплощадкой указано, что многоэтажный бизнес-центр теперь принадлежит Академии народного хозяйства и государственной службы. Предполагается, что в здании после реконструкции разместятся не деловые помещения, а учебные корпуса ВУЗа. Такой проект задумывался еще при начале возведения здания почти 30 лет назад. Подрядчиком указана компания «Техинжстрой»: согласно сайту госзакупок, стоимость реконструкции составит почти 10 млрд рублей. Сама она, как утверждается, продлится до конца 2022 года.

До заморозки строительства бизнес-центра в середине 90-х готовность здания оценивалась в 95%.