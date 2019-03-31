Участники церемонии вручения кинопремии «Ника» выступили в поддержку Кирилла Серебреникова и других фигурантов так называемого «театрального дела». Награждение состоялось накануне вечером в Москве. Серебреникову присудили «Нику» за лучшую режиссерскую работу. Отмечен его фильм «Лето». Приз за режиссера получил один из продюсеров картины, Илья Стюарт. Он выразил надежду на то, что все ограничения с режиссера, который сейчас находится под домашним арестом, вскоре будут сняты.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Лето», отмеченный в номинации «Открытие года», Рома Зверь поблагодарил Кирилла Серебреникова за то, что тот завершил работу, несмотря на ограничение свободы. В поддержку фигурантов «театрального дела» также высказалась актриса Елена Коренева, отмеченная за роль в фильме «Ван Гоги» как лучшая актриса второго плана.

Добавлю, в главной номинации «Нику» получил фильм Алексея Федорченко «Война Анны».