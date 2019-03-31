Лидеры предвыборной гонки – Зеленский, Порошенко и Тимошенко – проголосовали на выборах президента Украины

Лидеры предвыборной гонки – Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – проголосовали на выборах президента Украины. Действующий глава государства, общаясь с журналистами на избирательном участке, рассказал о необходимости движения вперед, в Евросоюз и НАТО.

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко на избирательных участках говорили о начале новой жизни на Украине. Чем бы ни закончились нынешние президентские выборы, на улучшение российско-украинских отношений рассчитывать не стоит. Такое мнение в интервью Эху высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин добавил, что российские власти обрадуются, если победу не сможет одержать Петр Порошенко. Всего в списке претендентов на пост главы государства 39 кандидатов. Голосование продлится до 8 вечера.