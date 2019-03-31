Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-даби

Об этом пишет газета The New York Times. Произведение должны были представить в Художественном музее в Арабских Эмиратах, но экспозицию отменили без объяснения причин. Картина «Спаситель мира» была продана на аукционе Кристи за 450 миллионов долларов два года назад. Сначала сообщалось, что картину купил один из саудовских принцев, позднее организаторы торгов сказали, что покупателем стал департамент культуры и туризма Абу-даби.