К Зеленскому российские СМИ относятся более благосклонно, чем к другим ведущим кандидатам на пост президента Украины

К Владимиру Зеленскому российские СМИ относятся более благосклонно, чем к остальным ведущим кандидатам на пост президента Украины. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы «Медиалогия», полученные «Эхо Москвы». В марте в ста ведущих СМИ в России, позитивных сообщений о Зеленском было в 15 раз больше, чем негативных. Заметно меньшую поддержку в российских медиа имеет Юлия Тимошенко – здесь разрыв составляет 2,5 раза.

Что касается Петра Порошенко, то доля негатива в сообщениях о нем превышает позитив в два раза.