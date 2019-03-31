Президентом Словакии впервые стала женщина

По итогам второго тура выборы выиграла адвокат, правозащитница и экоактивистка Зузана Чапутова. Она получила больше 58% голосов избирателей. Подводя итоги вчерашних выборов, Чапутова сказала, что довольна не только результатом, но и тем, как прошла предвыборная кампания.

Соперник Чапутовой, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение.

Что же касается нового президента, она поддерживает санкции против России. Чапутова также говорила, что Москва ставит под сомнение ценности и единство Евросоюза.