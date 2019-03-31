На юго-западе Москвы началась реконструкция одного из самых известных долгостроев столицы

Стеклянный бизнес-центр «Зенит» рядом с Российской академией народного хозяйства и государственной службы начали возводить еще в начале 90-х, однако более 20 лет работы там не велись.

Строители в настоящий момент отдирают стеклянные плиты облицовки бизнес-центра «Зенит», следует из видео, опубликованного одним из пользователей «Твиттера». На нем видно, как одна из подобных плит падает с высоты в несколько десятков метров. При этом примерно половина здания потеряла свой привычный облик: внутри него отчетливо видны металлоконструкции и голые стены здания, простаивавшего более 20 лет. В свою очередь, как удалось выяснить «Эху Москвы», работы по реконструкции начались примерно месяц назад. Торги на завершение строительства долгостроя РАНХиГС объявила еще два года назад. Стоимость контракта, по данным сайта госзакупок, составит около 10 млрд рублей. После реконструкции, которая, как ожидается, завершится в 2022 году, в здании разместится учебно-жилой комплекс Академии народного хозяйства и государственной службы. Такой план существовал изначально, при начале строительства, однако затем там должен был разместиться деловой центр с рестораном на крыше.

До момента заморозки строительства в середине 90-х бизнес-центр «Зенит» был готов на 95%.