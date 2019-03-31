На Украине сегодня выбирают президента

К этому моменту на избирательных участках побывали все основные претенденты на этот пост. Всего в списке 39 кандидатов. В тройке лидеров – шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Избирательные участки будут открыты до восьми вечера. Явка, по данным на 11 часов, превысила 16%. Полиция зарегистрировала несколько инцидентов. В Черниговской области неизвестный бросил на избирательном участке коктейль Молотова. Также сообщалось о звонке с угрозой подрыва штаба одного из кандидатов.