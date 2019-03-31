Как минимум шесть британских министров пригрозили уйти в отставку в случае выхода страны из ЕС без соглашения

Между тем, лейбористы заявляют о готовности инициировать новой голосование по вотуму недоверия правительству.

Разногласия по поводу выхода Великобритании из ЕС могут привести к распаду действующего кабинета: по данным Sunday Times, шесть министров готовы подать в отставку, если на следующей неделе будет принят сценарий «Брекзита» без соглашения с ЕС. О ком именно идет речь, неизвестно, но издание пишет, что ультиматум исходит от ключевых членов правительства.

Еще одна часть кабинета также грозит отставкой, но в том случае, если премьер Тереза Мэй поддержит вариант с отсрочкой «Брекзита» или же выступит за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе.

Представители лейбористов тем временем начинают говорить о новом голосовании по вотуму недоверия Мэй. В беседе с телеканалом Sky News пресс-секретарь партии по иностранным делам Эмили Торнберри сказала, что время для такого шага «может наступить», но когда именно, не уточнила.

В минувшую пятницу члены британской палаты общин вновь отвергли план выхода Великобритании из ЕС. Попытка лейбористов объявить вотум недоверия Мэй ранее тоже потерпела неудачу.