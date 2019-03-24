Улучшения отношений России и Украины не случится вне зависимости от исхода президентских выборов – эксперт

Улучшения отношений Украины и России не случится вне зависимости от исхода сегодняшних президентских выборов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог Дмитрий Орешкин.

«В ближайшие годы, а может быть, и десятилетия реального шанса на улучшение отношений нет. Война — это такая вещь, которая отравляет атмосферу и отношения между народами надолго. При этом совершенно неважно, кто станет президентом», — сказал он.

Д.Орешкин отметил, что новый президент Украины будет вынужден занимать жесткую антироссийскую позицию, поскольку население травмировано войной на юго-востоке страны и относится к России крайне негативно.

Он также добавил, что в Украине большую роль при определении политики играет Верховная рада.

Сегодня проходят очередные выборы президента Украины. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Результаты опросов показывают, что основные претенденты на пост – шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Всего было зарегистрировано 39 кандидатов в президенты Украины.