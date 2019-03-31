Комиссия по профилактике нарушений поддержала Минздрав о едином регулировании электронных и обычных сигарет

Правительственная комиссия по профилактике нарушений поддержала позицию Минздрава о едином регулировании электронных и обычных сигарет. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В протоколе комиссии говорится, что за курение для несовершеннолетних планируется ввести административную ответственность. Сейчас курить сигареты запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, на лестничных клетках, рабочих местах, детских площадках, в гостиницах и барах. Если будут приняты предложения Минздрава, запрет будет распространяться и на электронные сигареты.