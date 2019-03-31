Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится провести четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. Об этом сообщает газеты Дейли Телеграф. По данным издания, если депутаты палаты общин снова отвергнут сделку, Мэй может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. Тем временем, лейбористы не исключают, что инициируют новое голосование по вотуму недоверия премьеру. Об этом сообщила пресс-служба партии.