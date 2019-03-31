Участники церемонии вручения кинопремии «НИКА выступили в поддержку Серебреникова и фигурантов «театрального дела»

Участники церемонии вручения кинопремии «НИКА выступили в поддержку Кирилла Серебреникова и других фигурантов «театрального дела». Серебреников, который сейчас находится под домашним арестом, получил Нику» в номинации лучшая режиссерская работа. Отмечен его фильм «Лето». За наградой вышел один из продюсеров картины, Илья Стюарт. Он выразил надежду на то, что все ограничения в отношении режиссера вскоре будут сняты.

Со словами поддержки выступила и победительница в номинации Лучшая актриса второго плана Елена Коренева.

В свою очередь, музыкант Рома Зверь, отмеченный за роль фильме Лето" как открытие года, поблагодарил Кирилла Серебреникова за то, что режиссер закончил картину, несмотря на уголовное преследование.

В главной номинации «Нику» присудили фильму режиссера Алексея Федорченко «Война Анны». Сыгравшая в этой картине Марта Козлова, получила награду за Лучшую женскую роль. За лучшую мужскую роль отмечены Алексей Серебряков и его работа в фильме «Ван Гоги», а также Евгений Цыганов за картину «Человек, который удивил всех».

Спецприз присужден сериалу «Домашний арест». Автор идеи – Семен Слепаков – получая награду, сказал, что для него это значительное достижение.

Церемония прошла накануне вечером в Москве.