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13:06, 31 марта 2019

Военная комиссия начала проверку по факту гибели солдата-срочника в Приморье

По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.
Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает причины и обстоятельства инцидента с участием солдата. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе округа. Там же уточнили, что предварительной версией случившегося считается суицид.
18-летний солдат-срочник служил в воинской части в городе Уссурийск Приморского края. Имя молодого человека официально не называется, но, по информации портала «74.ru», речь идет о призывнике из Магнитогорска Станиславе Кузёме. Его тело было найдено 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Мать погибшего Светлана Латюк рассказала РБК, что созванивалась с сыном за два дня до трагедии. По ее словам, у молодого человека не было мыслей о суициде или побеге. Женщина также добавила, что уже после сослуживцы сына сообщили ей о конфликте Кузёмы с командиром взвода по фамилии Хомяков, но подробности ситуации остаются неизвестными.
Днем ранее еще один военнослужащий сбежал из части в городе Ржеве Тверской области. Позднее он также был найден мертвым, возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.



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