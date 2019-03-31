Президентом Словакии впервые в истории страны станет женщина

Адвокат и правозащитница Зузана Чапутова победила во втором туре выборов.

Свой голос за Зузану Чапутову отдали больше 58 процентов избирателей. Ее соперник – замглавы Европейской миссии Марош Шефчович набрал почти 42 процента. При этом местные политологи отмечают, что явка оказалась самой низкой за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов. На участки пришло менее половины электората. Как отмечает телеканал «Евроньюс», опыта в большой политике у Чапутовой нет, но в Словакии она известна как борец с коррупцией. Кроме того, она выступает против сращивания политики и бизнеса. Сама Чапутова отметила, что довольна результатом и тем, что в ходе предвыборной кампании удалось обойтись без популизма.

Победа Чапутовой вряд ли изменит политический курс страны. Фигура президента в Словакии в основном носит церемониальный характер. Однако сам факт того, что на выборах здесь победил человек либеральных взглядов, достаточно символичен для всего региона.

Новый президент поддерживает санкции против России и выступает за евроатлантический курс Словакии. Чапутова вступит в должность 15 июня.