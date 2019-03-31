На Украине сегодня президентские выборы. В них участвуют 39 кандидатов

Это число является рекордным. Среди лидеров – шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Все они уже побывали на избирательных участках.

Владимир Зеленский, который, по словам социологов, лидирует по итогам предвыборной кампании, сказал, что у страны начинается новая жизнь, без коррупции. Он также добавил, что приветствует большое количество претендентов на пост главы государства.

О том, что для Украины наступает новое время и о грядущих переменах, на избирательном участке сказала и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Перевод Первого канала.

Действующий президент Петр Порошенко, общаясь после голосования с журналистами, выразил уверенность, что выборы пройдут при хорошей организации. Он заявил о необходимости движения вперед — к членству в Евросоюзе и НАТО.

К этому моменту проголосовали и еще несколько кандидатов в президенты. Явка, по данным на 11 часов, составила 16%. Активно идет голосование и за рубежом. На территории России избирательных участков нет, и российским наблюдателям запретили работать на выборах.

Следят ли москвичи за сегодняшними выборами на Украине и поддерживают кого-то из кандидатов, — на улицах столицы поинтересовался наш корреспондент"Эхо Москвы":

Среди тех, кто всё равно до политики, нашлись люди, которым интересны выборы президента Украины и даже симпатичны некоторые кандидаты. Таких, впрочем, было немного. В курсе главных фаворитов избирательной компании пенсионер Владимир Александрович. То, что происходит на Украине, по словам собеседника ему очень не нравится. Фамилия кандидатов Порошенко и Тимошенко собеседник даже не стал произносить. А вот фотограф Антон с этим не согласен. По его мнению, выборы на Украине цитата «супер вообще, нам бы так». Антону, прежде всего, нравится большое количество участников самых разных взглядов. Их почти 40. Симпатии собеседника на стороне политика и военного, 63-летнего Игоря Смешко. Главы комитета по вопросам разведки и в недавнем прошлом советника президента Порошенко. Мы всё знаем, но не следим за выборами на Украине, так ответил мне следующий собеседник, инженер Андрей. Он назвал фамилию того, кто ему больше всего симпатичен. Впрочем в целом выборы в соседней стране у него не вызывают положительных эмоций. Не интересны президентские выборы на Украине, потому что там заранее всё предрешено, считает Иван, он занят в сфере рекламы. Как же можно не следить за выборами в соседней стране, конечно это делаю, сказала пожилая москвичка Ольга Ивановна.

Как показал опрос выборы президента Украины москвичам – хотя далеко не всем — интересны. Впрочем надежд на то что новый глава страны пойдёт на улучшение отношений с Москвой у опрошенных нет. Исход нынешних выборов. В любом случае, никак не повлияет на отношения между Россией и Украиной. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

При этом Орешкин добавил, что руководство России обрадуется, если Петр Порошенко не победит.