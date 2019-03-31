Группа Роллинг Стоунз отложила запланированный концертный тур по США и Канаде из-за болезни Мика Джаггера

В заявлении коллектива говорится, что врачи рекомендовали 75-летнему музыканту отказаться от выступлений на время курса лечения. Тур должен был начаться 20 апреля в Майами и продлиться до конца июня. Всего за это время должно было состояться два десятка выступлений. «Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас. Я страшно огорчен», — написал в Твиттере Джаггер, обращаясь к своим фанатам. Он добавил, что приложит все силы, чтобы как можно скорее вернуться на сцену.