Сегодня тремя матчами завершается 21-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги

У лидеров Чемпионской гонки нынешний тур выдался не слишком напряженным. Вся первая пятерка встречается с командами явно ниже классом. Столичный Спартак накануне вырвал в гостях победу у Ахмата 3-1. Локомотив, и тоже на выезде, обыграл с минимальным счетом земляков-динамовцев. После чего поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Сместить с нее железнодорожников может уже сегодня ЦСКА, который будет принимать ФК Уфа. Краснодар не имеет права на осечку в домашнем матче с Анжи. Да и сам лидер Чемпионата Зенит, который принимает в Санкт-Петербурге Оренбург, должен спокойно брать три очка.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу ЦСКА –Уфа начиная с 16.30.