Северная Корея признала терактом нападение на свое посольство в Мадриде

Инцидент произошел 22 февраля: в дипломатическое учреждение ворвались 10 человек, которые избили сотрудников посольства.

Пхеньян считает произошедшее в Мадриде «серьезным террористическим актом» и требует от властей Испании добросовестно провести расследование тех событий. Об этом говорится в заявлении МИДа КНДР, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи. Инцидент в посольстве назван «серьезным посягательством на государственную власть и грубым нарушением международного права». Северокорейский МИД также подчеркивает, что среди версий нападения в СМИ называют возможную причастность к нему американского ФБР.

22 февраля в посольство КНДР в Мадриде ворвались 10 человек, вооруженных ножами и мачете. Они избили и связали дипломатов, после чего вывезли из здания всю технику. На этой неделе ответственность за нападение взяла на себя группировка «Свободный Чосон», которая выступает за свержение северокорейского режима.

По данным испанских властей, большинство нападавших были гражданами США и Южной Кореи. Им грозит до 28 лет тюрьмы.