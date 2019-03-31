Двое из трех лидеров предвыборной гонки – Зеленский и Тимошенко – проголосовали на выборах президента Украины

Двое из трех лидеров предвыборной гонки – Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко – проголосовали на выборах президента Украины. Шоумен и политик Зеленский на избирательном участке сказал, что, по его мнению, у страны начинается новая жизнь. Он также добавил, что видит плюс в большом количестве кандидатов.

В списке претендентов на пост президента Украины 39 человек. Среди них действующий лидер Петр Порошенко. По данным Центризбиркома страны, к 11 часам проголосовали 16% избирателй.