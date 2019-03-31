Цукерберг предложил правительствам стран и регулирующим органам установить единые правовые правила для Интернета

Глава соцсети Фейсбук Марк Цукерберг предложил правительствам стран и регулирующим органам установить единые глобальные, правовые правила для Интернета. В письме бизнесмена, опубликованного на сайте компании, говорится, что это позволит сохранить лучшее, что есть в Интернете, в том числе свободу самовыражения, и при этом защитить общество от вреда. Также основатель соцсети коснулся вопроса обеспечения честных выборов. По его словам, решить, является ли реклама политической, не всегда просто, и это тоже одна из причин, по которой нужны новые правила.