Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил премию «Ника» как лучший игровой фильм

Актриса Марта Козлова, сыгравшая в этой картине, получила награду за лучшую женскую роль. Кирилл Серебреников победил в номинации «лучшая режиссерская работа» – отмечен его фильм «Лето». Музыкант Рома Зверь, сыгравший в этой картине одну из главных ролей, назван «открытием года». За лучшую мужскую роль награду получили Алексей Серебряков, сыгравший в фильме «Ван Гоги», и Евгений Цыганов — за фильм «Человек, который удивил всех». Спецпризом отмечен сериал «Домашний арест», автором идеи которого стал шоумен Семен Слепаков. Получая награду, он сказал, что для него лично это большое достижение.

Несколько участников церемонии, в том числе, Рома Зверь, актриса Елена Коренева, продюсер Илья Стюарт со сцены выступили в поддержку фигурантов театрального дела и, в частности, Кирилла Серебреникова. Напомню, получивший «Нику» режиссер, сейчас находится под домашним арестом.