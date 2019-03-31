Ряд членов правительства Великобритании готов уйти в отставку из-за противоречий по Брекзиту

Об этом пишет газета The Sunday Times. Шесть министров заявили о намерении покинуть свои посты, если будет принято решение о Брекзите без сделки с Евросоюзом. Другие члены Кабмина готовы уйти в отставку, если премьер Тереза Мэй поддержит вариант сохранения членства Великобритании в Таможенном союзе или же отсрочку выхода из ЕС. Газета Телеграф пишет, что Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке с ЕС по Брекзиту. Согласно этим данным, правительство намерено убедить премьера выйти из Евросоюза без сделки.